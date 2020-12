10.12.2020 11:10 Uhr

„The Voice of Germany“: Im Halbfinale wird erstmals online abgestimmt

Erstmals ein Duo. Erstmals ein Ex-Finalist als Coach. Erstmals #TVOG-Allstars. Erstmals ein Nachrücker. Und erstmals Lena Gercke nach ihrer Babypause.

Im Halbfinale der „The Voice Of Germany„-Jubiläumsstaffel, am 13. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1, jagt ein Debüt das nächste. Ab jetzt entscheiden alleine die Zuschauer – und zwar erstmals auch online auf www.thevoice.de.

Wer kommt weiter?

Überzeugt Zuschauerliebling Nico Traut in Team Nico mehr als das Gute-Laune-Duo Mael und Jonas? Kann Allstar Juan Geck sich gegen Nachrücker Oliver Henrich in Team Stefanie/Yvonne durchsetzen? Zieht Ausnahmestimme Paula Dalla Corte oder Allstar Matthias Nebel für Team Samu/Rea ins Finale ein? Rappt sich Multitalent Sion Jung gegen Stimmwunder Tosari Udayana in Team Mark eine Runde weiter? Überrascht Mickela Löffel, die auf der Comeback-Stage von den Blinds bis in die Liveshows durchmarschierte, in Team Michael gegen Routinier Alessandro Pola?

Die Talente und ihre Coaches im Halbfinale

Nico Santos: Nico Traut (22, Rennerod), Mael & Jonas (25 und 19, Koblenz)

Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld: Juan Geck (28, Mannheim), Oliver Henrich (29, Wülfrath)

Samu Haber und Rea Garvey: Paula Dalla Corte (19, CH-Tägerwilen), Matthias Nebel (29, A-Frauental)

Mark Forster: Sion Jung (17, Bielefeld), Tosari Udayana (19, Hannover)

Michael Schulte: Alessandro Pola (30, Karlsruhe), Mickela Löffel (25, Karlsruhe)

Das Halbfinale von „The Voice of Germany“ am 13. Dezember 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 sowie auf Joyn.