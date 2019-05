The Voice of Germany: Sind das hier die neuen Coaches?

Samstag, 25. Mai 2019 23:39 Uhr

Bei „The Voice of Germany“ werden offenbar die meisten Coaches ausgetauscht. Nachdem Michael Patrick Kelly (41), die Fantas Michi Beck (51) und Smudo (51) und Yvonne Catterfeld (39) nicht mehr dabei sein werden nun das Rätselraten: Mit wem geht’s denn bitteschön weiter?

Zwei bekannte Gesichter soll auch in der 9. Staffel wieder bei sein: Strahlemann Mark Forster (35). Das berichtet die ‚Bild am Sonntag‘. Zurückkehren soll Rea Garvey (46), der die Show 2016 verlassen hatte.

Das Blatt zitiert den Iren: „Ich komme gerade aus einer aufregenden Zeit mit meinem Album ‚Neon‘. Jetzt freue ich mich wieder auf meine ‚Voice‘-Familie.“

Sido ist Castingshow-erfahren

Neu dabei sein werden dem Bericht zufolge Rapper Sido (38) und Sängerin Alice Merton (25) aus Berlin. Sie wurde Anfang 2017 bekannt durch den Welthit „No Roots“ und erhielt im selben Jahr die 1 Live Krone in der Kategorie „Bester Künstler/Beste Künstlerin“.

Sido kann als Castingshow-Juror langjährige Erfahrung vorweisen. In den österreichischen Casting-Show ‚Helden von morgen‘ und ‚Die große Chance‘ war er bereits Juror.

Die Aufzeichnungen beginnen ist Anfang Juni in Berlin. Es ist davon auszugehen, dass ProSieben, die Personalien in den nächsten Stunden bestätigen wird. „The Voice of Germany“ läuft ab Herbst auf proSieben und SAT.1.