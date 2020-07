Dienstag, 21. Juli 2020 13:35 Uhr

„The Voice of Germany“-Sternchen Malina Stark startet durch

Eine gefühlvolle Stimme, ehrliche, emotionale Lyrics, die durch einen poppigen elektronischen Sound im Ohr bleiben: Dadurch zeichnet sich die Musik von Malina Stark aus. Was in Kindertagen mit Klavierstunden und Singen im Chor anfing, wurde zum wachsenden Wunsch, eigene Musik zu machen.

Schon früh stand die 24-Jährige auf kleineren und größeren Bühnen, nahm Gesangsstunden, sammelte Musical-Erfahrungen und sang sich 2017 auch in die Battles von „The Voice of Germany“. Nach der Teilnahme brannte sie noch viel mehr dafür eigene Songs zu schreiben und an ihrer Musik zu arbeiten.

Herzschmerz zum Beat

Malina verwandelt seitdem ihre Ups and Downs in eingängige Songs. „Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und wenn ich ein Gefühl sehr stark empfinde, dann setze ich mich ans Piano und versinke in eine andere Welt. Gerade dann bin ich am kreativsten und Ideen für Melodien und Texte kommen einfach.“

Auch ihre neue Single „More Than Friends“ ist in so einem Moment entstanden und handelt von unerwiderten Gefühlen. „Never be more than friends, that’s a fact” – Schon die erste Zeile deutet darauf hin, dass der Song von unerwiderten Gefühlen handelt.

Quelle: instagram.com

Auch wenn die Lyrics von Herzschmerz und Ausweglosigkeit erzählen, ist der Beat energetisch und fesselnd.

Malinas brandneue Pop-Single verbindet große Emotionen mit mitreißenden Sounds und überrascht mit spannenden EDM- Elementen in der Produktion.