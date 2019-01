„The Voice Senior“: Dan Lucas ist der Sieger

Samstag, 5. Januar 2019 10:15 Uhr

Mit John Farnhams Pop-Hymne „You’re the Voice“ begeisterte Dan Lucas bereits bei den Blind Auditions von „The Voice Senior„.

Die 64-jährige Rockröhre aus München wählte sich ins Team Sasha – und sorgte fortan Folge für Folge für stimmgewaltige Auftritte. Jetzt hat der Vollblutmusiker auch das TV-Publikum restlos von sich überzeugt. Dan Lucas erhält mit 70,3 Prozent die meisten Zuschauerstimmen und gewann am Freitagabend eindeutig das Finale der ersten Staffel der Ü60-Musikshow.

„Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, der totale Wahnsinn. Ich habe gehofft, dass sich die ganze Reise in irgendeiner Form lohnt. Wenn ich etwas anfange, möchte ich es auch erfolgreich zu Ende bringen. Aber natürlich kann man nie damit rechnen, wir hatten alle sehr unterschiedliche, tolle Stimmen, da war für mich wohl auch etwas Glück dabei“, sagte Dan Lucas über seinen Sieg.

Karrierestart im Osten

„Dan the Man! Es ist so krass, was Dan stimmlich abliefert, das würde ich auch gern können. Ich freue mich tierisch über Dans Sieg“, jubelte Coach Sasha. Lucas, der mit 10.000 Euro und einem Auto nach Hause geht, erhofft sich eine zweite Karriere. 2,2 Millionen sahen die Show.

Dan Lucas heißt eigentlich Lutz Salzwedel, ist in der DDR aufgewachsen, spielte dort in den Bands Passion und zuletzt der Kultband Karussell. Bei einer Tournee in Westdeutschland setzte sich Salzwedel im Mai 1985 mit einem Kollegen ab und meldete sich bei einer Polizeirevier in Wermelskirchen als Republikflüchtling.

Im Westen stand Lucas u.a. als Solist bei Marlboro Music unter Vertrag, in deren Folge zwei Alben veröffentlicht wurden. Seit 2011 ist Lucas auch Frontmann der Band ‚Helter Skelter‚.

Seltsames Abschluss-Voting

Etwas merkwürdig war dann das Finale doch. Urplötzlich zur Abstimmung waren das Studiopublikum und Moderatorin Lena Gercke weg. Die Coaches und das tolle Studio übrigens auch (siehe Video oben).

Die vier Finalisten saßen mit Moderator Thore Schölermann einfaqch auf einem Sofa, um die Votingergebnisse abzuwarten. Die Show wurde bereits vor vier Wochen aufgezeichnet. Das war dann doch sehr erbärmlich und ziemlich respektlos gegenüber den Senioren. Vorne performen und die Ergebnisse gibt’s in der kalten Küche… Offenbar war SAT.1 das Risiko einer Live-Show zu groß, schließlich konnte man ja vorher nicht sahnen, dass ‚The Voice Senior‘ beim Publikum soooo gut ankommen würde.

Einige Twitter-Nutzer empfanden diese Variante als „respektlos“ und „lächerlich“. Der Sender spricht offiziell von „produktionstechnischen“ Gründen. „Wie immer nehmen wir uns die Kritik unserer Zuschauer zu Herzen. Sollte es eine weitere Staffel geben, werden wir diese gerne berücksichtigen.“ (KT/dpa)