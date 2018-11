The Voice: Wird es Jamie-Lee Kriewitz‘ Verlobter schaffen?

Donnerstag, 29. November 2018 19:15 Uhr

Heute Abend gibt es die vierte Runde der Battle-Phase bei „The Voice of Germany“ und diesmal drückt „The Voice“-Gewinnerin Jamie-Lee Kriewitz ihrem Verlobten Fabian Riaz ganz fest die Daumen.

Fabian muss heute gegen Samuel Rösch antreten. Sie singen „Still“ – Jupiter Jones. „Ich möchte Michael Patrick ungern zum weinen bringen. Aber wenn er es doch tut, haben wir mit dem Song alles richtig gemacht!“ sagt er. Wird er gegen Samuel siegen können?

Die weiteren Battles sind:

Mascha Winkels (28) gegen Lia Joham (21) mit „Ex´s & Oh´s“ von Elle King

Sebastian Stipp (33) gegen Fabrice Richter-Reichhelm (26) mit „Cello“ von Udo Lindenberg Feat. Clueso

Sümeyra Stahl (31) gegen Mario Geckeler (28) mit „5 Seconds Of Summer“ von Youngblood

Cem Kücük (22) gegen Coby Grant (32) mit „Something Just Like This“ von The Chainsmokers & Coldplay

Mattis Laustroer (19) gegen Patrice Gerlach (21) und Florian Alexander Kurz (17) mit „Ich will noch nicht nach Hause“ von Johannes Oerding

Seda Acar (24) gegen Jeanie Celina Schultheiß (18) mit „Milkshake“ von Kelis

Luka Nozza (23) gegen Hugo Gonzalez Morales (19) mit „Take Me To Church“ von Hozier

Melissa Muamba (26) gegen Damiano Maiolini (27) mit „Don´t Give Up“ von Peter Gabriel & Kate Bush

Das Trio Misses Melaza (29, 34 & 44) gegen Alexandre Heitz (21) mit „La Cintura (Remix)“ von Alvaro Soler feat. Flo Rida & TINI

Eine neue Folge Donnerstag, 29. November, 20:15 Uhr auf ProSieben!