The Weeknd kündigt viertes Studioalbum an

Mittwoch, 7. November 2018 19:59 Uhr

The Weeknd enthüllt, dass die Fans nicht mehr lange auf sein neues Album warten müssen. Der 28-jährige Künstler, der eigentlich Abel Makkonen Tesfaye heißt, hat erst im März die EP ‚My Dear Melancholy‘ veröffentlicht, die sechs neue Tracks enthielt.

Nun kündigt er an, dass der Nachfolger seines dritten Studioalbums ‚Starboy‘ bereits in den Startlöchern steht. Bei einem Konzert in seiner Heimatstadt Toronto sagte der kanadische Star: „Ich war die letzten zwei Tage in Toronto und will euch mitteilen… Ich muss sagen, es ist Jahre her, seit ich zuletzt so inspiriert war. Ich will, dass ihr die Ersten seid, die davon erfahren: Ich arbeite gerade an meinem neuen Album. ‚Chapter 6‘ erscheint bald, los geht’s!“ Auch auf Twitter informierte der ‚Call Out My Name‘-Interpret seine Fans über die spannenden Neuigkeiten.

Quelle: instagram.com

Follower sind gespannt

„Manche Kapitel sind kürzer als andere. Das nächste jedoch nicht…“, gab er sich geheimnisvoll.

Seine Follower reagierten begeistert auf die Neuigkeiten. „Das ist genau das, was wir verdammt noch mal hören wollen! Viel Liebe an dich, Abel. Wir sind so gespannt darauf, welche Überraschungen du für uns auf Lager hast!“, freute sich ein User. Ein anderer schrieb: „Ich weiß einfach, dass dieses neue Album episch wird… Kann es kaum erwarten!“