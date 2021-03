The Weeknd mit Rekord: Mit diesem Song ein Jahr in den Charts

09.03.2021 10:49 Uhr

The Weeknd schafft es mit "Blinding Lights", ein ganzes Jahr lang in den Top 10 der "Billboard Hot 100" zu bleiben.

Der beliebte Song, der im November 2019 veröffentlicht wurde, ist bereits seit weit über 52 Wochen in den Charts vertreten. Das hat zuvor noch kein anderer Künstler geschafft.

Post Malone gestürzt

Zuvor wurde der Rekord für die längste Top 10-Platzierung von Post Malone gehalten, der mit „Circles“ 39 Wochen dabei war. Auch heute – nach 65 Wochen – ist „Blinding Lights“ noch immer in den Top Ten. Nun könnte The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, auch den Rekord von Imagine Dragons schlagen, die von 2012 bis 2014 mit ihrem Song „Radioactive“ 87 Wochen in den Hot 100 waren.

Superbowl-Showfinale

Auch bei seinem „Superbowl“-Halbzeitauftritt am 7. Februar in Tampa, Florida, ließ es sich der Musiker nicht nehmen, seinen größten Hit zum Besten zu geben. Hier beendete er mit „Blinding Lights“ sogar die Show. Seine Inspiration für den Auftritt fand der Sänger bei der Halbzeitshow der Musiklegende Diana Ross. Er erklärte: „Sie ist einfach so glamourös und ihre Show bringt mich einfach zum Lächeln.“

Der Song wurde bei Youtube über 394 Millionen angeklickt. (Bang)