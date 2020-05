The Weeknd: Tour auf 2021 verlegt

The Weeknd hat seine Tournee auf das Jahr 2021 verlegt. Der Sänger sollte sich eigentlich für seine „The After Hours Tour“ im nächsten Monat auf den Weg machen, musste die Auftritte wegen der Corona-Pandemie nun jedoch um 12 Monate verschieben.

In einem Statement auf seinem Instagram-Account ist zu lesen: „The Weeknd verschiebt seine anstehende The After Hours-Tournee ins Jahr 2021. Die neuen Termine für die Tournee… werden im Juni 2021 in Kanada beginnen und ihn nach Amerika und Europa bringen und Informationen zu weiteren Terminen werden bald angekündigt werden. Alle Tickets werden für die neuen Shows gültig sein. Die Besitzer von Tickets werden dazu aufgefordert, diese zu behalten, da sie für die neuen Termine gültig sein werden.“

Start im Juni 2021

Die Tournee des Frauenschwarms wird am 12. Juni 2021 in Vancouver starten und von Shows in zahlreichen Städten innerhalb der Vereinigten Staaten gefolgt werden. Der 30-jährige Künstler wird außerdem nach Europa kommen, um unter anderem Gigs in Frankreich und Belgien zum Besten zu geben. (Bang)