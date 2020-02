The Weeknd veröffentlicht Teaser zu neuem Album

The Weeknd hat ein Videoclip zu dem Titeltrack seines neuen Albums vorgestellt. Diesen postete der Sänger gerade auf seinem Instagram-Account.

Die neue Platte namens ‚After Hours‘ am erscheint am 20. März. Das Album folgt nach der Veröffentlichung einiger Singles wie zum Beispiel ‚Lost in the Fire‘ aus dem letzten Jahr, auf dem er mit dem französischen DJ Gesaffelstein zusammenarbeitete.

Songs für Selena Gomez wanderten in den Müll

Den Song ‚Power Is Power‘ hatte der Künstler mit SZA aufgenommen. The Weeknd hatte vor kurzem enthüllt, dass er ein komplettes Album verworfen hatte, nachdem er sich 2017 von der Sängerin Selena Gomez getrennt hatte. Dieses handelte nämlich ausschließlich von der kurzen Romanze der beiden. Aus diesem Grund hat der 30-Jährige seit dem Jahr 2017 keine Platte mehr herausgebracht.