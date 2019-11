The Weeknd: Widmet er Selena Gomez einen Song?

The Weeknd (29) soll ein neues Lied haben, das „Like Selena“ heißt. Der neue Track tauchte auf der Website ASCAP unter dem Namen des Rappers auf und scheint von der Beziehung des Musikers zu seiner Ex-Freundin Selena Gomez (27) inspiriert zu sein, die er zwischen Januar und Oktober 2017 gedatet hatte.

Zuletzt hatte The Weeknd, dessen bürgerlicher Name Abel Tesfaye ist, zumindest sein nächstes Projekt angekündigt. Auf seiner Insta-Story schrieb er: „Morgen Nacht fangen wir wieder an.“ Der „Earned It“-Sänger soll zudem bald seine beiden Singles „Blinding Lights“ und einen Song namens „Heartless“ herausbringen.

Quelle: instagram.com

Noch mehr Balladen über die Ex?

Die Tracks wurden von seinem vierten Album ausgekoppelt, das der Nachfolger von „Starboy“ von 2016 ist und von ihm vor kurzem als „Chapter 6“ betitelt wurde. In einer Ansage an sein Publikum während seines Auftrittes bei dem Launch von Hxouse in Toronto, hatte er enthüllt: „Chapter 6 kommt bald heraus.“

Schon das Lied „My Dear Melancholy“, das auf seiner gleichnamigen Platte von 2018 zu hören ist, soll angeblich von der Trennung des Künstlers und der US-Amerikanerin handeln. Das nächste Album des Frauenschwarms könnte zudem noch mehr Balladen über Trennungen beinhalten, da sich der Sänger im August 2019 von seiner Ex-Freundin Bella Hadid trennte.