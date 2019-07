„Thüringer Klöße“-Fritz sucht eine Frau: Das ist sein Song „Ich hab ein Date“

Dienstag, 23. Juli 2019 12:00 Uhr

Fritz Wagner (20) besser bekannt als Kloß-Fritz ist erwachsen geworden. Nachdem er vor sechs Jahren noch seine Leibspeise „Thüringer Klöße“ besang, sucht er nun eine richtige Frau aus Fleisch und Blut. Kloß-Fritz hat seine neue Single „Ich hab ein Date“ herausgebracht.

Vor über sechs Jahren veröffentlichte Kloß-Fritz den Song „Thüringer Klöße“ inklusive passendem Video. Darin läuft Fritz besinnlich durch die Wälder und Küchen seiner Heimat und singt mit hellem Stimmchen und wilder Lockenfrisur über sein Lieblingsessen. Der Song hat längst Kult-Status erreicht und über 10 Millionen Klicks auf YouTube.

Er sucht ein Mädchen

Das Internet-Phänomen ist nun ein junger Mann geworden, nennt sich selbst nun Kloß-Fritz und anscheinend spielen so langsam die Hormone verrückt. Fritz sucht nämlich jetzt händeringend nach einer Frau! Die biedere Klamotte gehört der Vergangenheit an, die Lockenpracht ist um einiges kurzer und die Stimme ebenfalls dunkler. Wird da etwa jemand so langsam cool? Anstatt Thüringer Klöße, besingt er nun Thüringer Mädchen, denn so eines hätte er gerne an seiner Seite.

Der Sound von „Ich hab ein Date“ ist jedoch immer noch der gleiche und „Thüringer Klöße“-Fans werden voll auf ihre Kosten kommen. Fritz scheint eine treue Seele zu sein, bleibt seiner Heimat, Thüringer Volksmusik und seinem Stil treu. Da darf sich seine Zukünftige aber freuen!

Übrigens, Fritz ist noch Single und hat sein Thüringer Mädchen noch nicht gefunden…