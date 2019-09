Tic Tac Toe: Das sagt Jazzy zu den Comeback-Plänen

Die legendäre 90er-Girlband Tic Tac Toe wird 2020 auf die Bühne zurückkehren. In welcher Besetzung, dass ist aktuell noch nicht klar. Tic Tac Toe, das waren Jazzy, Ricky und Lee, die mit Songs wie „Verpiss dich“ oder „Warum?“ zwischen 1995 und 1997 die Charts stürmten.

Nach einer dramatischen und sehr peinlichen Pressekonferenz folgte 1997 die Trennung. Zwei Comeback-Versuche hat die Band schon hinter sich – diese fielen jedoch eher schlecht als recht aus. Ein Ex-Bandmitglied ist einem erneuten Comeback jedoch nicht abgeneigt: Jazzy.

Sie erklärte gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Es ist richtig, dass unsere Bookingagentur MPM Music auf mein Management und mich zugekommen ist, ob wir uns vorstellen können, im Zuge des 90er-Jahre Booms wieder auf die Bühne zu gehen. Das fand ich sofort spannend und bin sofort dabei.“

Wären Ricky und Lee dabei?

Sie erzählt, dass viele Veranstalter großes Interesse daran gezeigt haben, die 90er-Band wieder zu buchen. Jazzy steht einem Comeback offen gegenüber, aber wie sieht es bei Ricky und Lee aus? „Ricky ist noch im Überlegungsprozess’ ob sie dabei ist und Lee haben wir beide seit zehn Jahren nicht gesehen bzw. wissen wir gar nicht wo sie steckt. Für mich wäre es einfach ein Traum mit Tic Tac Toe 2020 wieder auf der Bühne zu stehen“, so Jazzy.

Es bleibt also weiter spannend, in welcher Formation die Band zurückkommt. Es ist also noch nicht alles in trockenen Tüchern.