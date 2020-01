TikTok-Entdeckung Leolixl mit eigener Single „Schnee von gestern“

Und manchmal sind Sachen im Leben dann doch irgendwie wie aus einem Märchen! Mit 15 Jahren bekommt Leo aus einem 2000-Einwohner Dorf, bei Bebra in Hessen, von ihrer Oma eine Ukulele zu Weihnachten geschenkt.

Sofort packt die sympathische Hessin das Ukulele-Fieber. Per YouTube-Videos bringt sie sich selbst das Spielen bei. Und 2016 startet Leo dann unter ihrem Spitznamen Leolixl, zusammen mit ihrer Ukulele, auf Social Media durch.

Quelle: instagram.com

„Ich dachte erst, ich werde verarscht!“

In der App TikTok (vormals musical.ly) lädt sie kurze Cover-Videos von sich hoch. Mit Erfolg: Schnell wollen immer mehr Leo, begleitet von ihrer Ukulele singen hören. Bis heute folgen ihr dort mehr als 570.000 (!) Leute. Und so wird auch das Münchner Produzenten Team Achtabahn auf die heute 21 Jährige aufmerksam.

„Als ich eine eMail von den Jungs in meinem Postfach hatte, dachte ich erst, ich werde verarscht!“ Doch nichts da: Alles echt! Leo fährt ins Studio nach München und schon einige Wochen später erscheint Leos erste Single „Liebe lieber nicht“.

Schnee von gestern

Jetzt ist Leolixl bereit für ihre nächste Single: „Schnee von gestern“ heißt das Lied. Ein fröhlich klingender Pop-Song – mit Leos Stimme, ihrer Ukulele und einer persönlichen Hintergrund-Story. Und die bedeutet Leosehr viel. „Im Song geht es um meine Schwester und mich. Als Teenies haben wir uns eine lange Zeit überhaupt nicht mehr verstanden. Wir haben zwar in einem Haus, doch irgendwie wie in zwei Welten gelebt.“ Doch das ist längst „Schnee von gestern“.

„Heute verstehen wir uns wieder richtig gut und ich bin so froh darüber, dass sie in meinem Leben ist.“ Leos größter Traum nun? „Dass ‚Schnee von gestern‘ im Radio laufen wird. Wie sich das anfühlen mag, kann ich mir gar nicht vorstellen“, verrät die Studentin und strahlt aufgeregt. Aber: Wenn das Märchen von Leolixl so weitergeht wie bisher, dann wird ihr Traum bald sicher wahr.