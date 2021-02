TikTok-Überflieger Lilhuddy mit neuer Single “The Eulogy of You and Me”

18.02.2021 19:45 Uhr

Bilder von glücklichen Pärchen, wundervolle Sträuße voller Rosen und kitschige Captions á la „Forever Mine“ zogen sich in den letzten Tagen durch unseren Feed auf Instagram. Schließlich stand der Valentinstag vor der Tür.

Ein Song nur für die Singles unter uns?

TikTok-Megastar Lilhuddy (29 Mio Follower) wandte sich mit dem Post seines neuen Covers in gewohnter schwarz-weiß Optik allerdings an diejenigen, die an diesem Tag alleine waren – die Singles.

Er deutete an, dass der nächste Track für sie sei. In der heute erschienenen Single “The Eulogy of You and Me” beschreibt HUDDY den Streit, den Schmerz und die Lügen innerhalb einer Beziehung und kommt zum Entschluss, dass seine Freundin für ihn gestorben ist. So singt er:

“Now you’re dead to me, and it’s R.I.P

Here lies all of the lies

And all of the pain that I buried inside

Goodbye, I know it’s tragic

The memory of us will go up in ashes”

Es ist nicht immer alles perfekt

Das ganze Drama kann auch im Musikvideo verfolgt werden, das jedenfalls heute neu erschienen ist! Innerhalb eines halben Tages kam der Clip schon auf über 230.000 Views!

Mit “The Eulogy of You and Me” setzt der junge Chase Hudson, wie er bürgerlich heißt, jedenfalls ein klares Statement und zeigt, dass Liebesbeziehungen nicht immer perfekt laufen.