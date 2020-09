17.09.2020 23:40 Uhr

Till Seifert: Frische Ware aus Hannover

Der gebürtige Braunschweiger Till Seifert (19) ist Gewinner zahlreicher Nachwuchspreise und auf dem Weg nach oben. Der Singer and Songwriter könnte es tatsächlich an die Spitze schaffen. Durchhaltevermögen hat er: In der Pandemie war er 1400km mit dem Rad unterwegs und gab 15 dabei Konzerte.

„Zur Not schlafe ich mit dir auch unter einer Brücke“. Dieser geflügelte Ausdruck hat in Corona-Zeiten für manchen Partner eines finanzgeplagten Musikers eine ganz neue Bedeutung bekommen. Wie gut das also dieser Album Titel schon vor der Pandemie auf Tills Bucket-List stand!

„Der beste Ort sind wir“ ist eigentlich die schönste Liebeserklärung die man jemandem machen kann. Und so ist das Debüt-Album des Wahl-Hannoveraners Till Seifert eine echtes musikalisches „Date“ eine popmusikalische Liebeserklärung an das Leben und die Gegenwart.

Debüt-Album „Der beste Ort sind wir“

„Der beste Ort sind wir“ ist auch der Name des Fokustracks. Nun gut, „wo sollen wir in diesen Zeiten auch anders hin“ könnte man zynisch sagen. Und doch ist der Traum von der großen Liebe als Zentrum des Universums, unabhängig von beruhigendem Finanzstatus oder bester Wohnlage der große romantische Traum den man nie aufgeben soll. Und warum aufgeben?

„Soweit“ klingt wie ein Sommerhit

Im Song „Soweit“ zum Beispiel macht Till Seifert allen Gegenwartsfrustrierten „Beine“. Ein gratis Motivationskurs in drei Minuten und sieben Sekunden. „Wir sind schon so weit gekommen. Gib jetzt nicht auf, gib Gas und Lauf, es geht nicht nur up and down“ singt Till, und zusammen mit seinem Musikmarathon per Fahrrad und zu Fuss von Flensburg bis zur Zugspitze ist „So weit“ sicherlich der positivste und dynamischste Sommerhit 2020!

13 ehrliche Songs von Till Seifert

Auf „Der beste Ort sind wir“ gibt es keine Pseudo-Poesie, sondern 13 ehrliche Texte und Melodien einer ehrlichen Haut. Till Seifert ist kein Freund von oberkörperfreien, muskelgestählten Instagram-Fotos, obwohl er sich diese Bilder durch aus leisten könnte. Till ist ein Beobachter, ein Zwischen den Zeilen Schreiber, einer der an das Gute im Menschen glaubt und an das Gute in der Popmusik. Und so sind auch seine Songs.

Feingestrickte Popsongs die Spaß machen, die man als gute Freunde mit in den Urlaub nimmt und wieder zurück. Musik, fast ohne Autotune aber ganz ohne Angeber-Gehabe, dafür mit einer klaren Adresse. Für Fans von Bosse, Philipp Poisel, Mark Forster oder Tim Bendzko.