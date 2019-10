Tim Bendzko: Das ist das neue Video „Jetzt bin ich ja hier“

Das offizielle Musikvideo zu Tim Bendzkos dritter Vorabsingle „Jetzt bin ich ja hier“ feiert am frühen Freitagabend seine Premiere. Es ist ein weiterer Vorbote auf sein neues Album „Filter“. Das erscheint Mitte Oktober.

Der neue Track ist ein Song, der viel Stärke ausstrahlt, während er übersteigerte Selbsteinschätzung gekonnt auf die Schippe nimmt. Nach dem Hit „Hoch“ und „Nur wegen Dir“ bereitet Tim Bendzko damit auf sein am 18. Oktober neues erscheinendes Album vor.

Im kommenden Jahr geht der Berliner auch auf große Tour. Hier die Termine!

„Jetzt bin ich ja hier“-Tour 2020

So, 17.05.2020 Hannover

Mo, 18.05.2020 Köln

Di, 19.05.2020 Hamburg

Do, 21.05.2020 Frankfurt

Fr, 22.05.2020 Leipzig

So, 24.05.2020 Wien

Mo, 25.05.2020 München

Di, 26.05.2020 Zürich

Do, 28.05.2020 Stuttgart

Fr, 29.05.2020 Münster

Sa, 30.05.2020 Berlin