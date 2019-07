Tim Bendzko: Das ist die neue Single „Hoch“ vom neuen Album

Freitag, 19. Juli 2019 18:28 Uhr

Im Herbst kommt das mittlerweile vierte Studioalbum von Tim Bendzko auf den Markt, das den vielversprechenden Namen „Filter“ trägt. Seit heute gibt es jetzt schon mal mit „Hoch“ einen kleinen Vorgeschmack auf das Gesamtwerk, das am 18. Oktober erscheint.

Zwei Nummer-Eins-Alben, acht Hitsingles, zig Gold- und Platinauszeichnungen, unzählige große TV-Shows und ausverkaufte Konzertreisen: Tim Bendzko hat die deutsche Musiklandschaft in den vergangenen Jahren geprägt wie kaum ein anderer. Er war der erste der jungen Deutschpoeten, dem alteingesessene Stars in die Muttersprache folgten – von neuen, jungen deutschen Singer-Songwritern ganz zu schweigen. Bendzko hat gezeigt, dass deutschsprachige Popmusik aufregend sein kann und die Massen begeistert.

Wenn jemand eine Reise tut …

Am 18. Oktober beendet der 34-jährige Berliner mit der Veröffentlichung seines vierten Studioalbums „Filter“ seine drei Jahre währende Albumpause. Die Veröffentlichung der Single „Hoch“ wird von umfangreichen TV-Kampagnen begleitet, u.a. wird der Song in den kommenden Wochen und Monaten in zahlreichen Trailern des ZDFs im Rahmen der Deutschen Meisterschaft Finals, der Leichtathletik-Weltmeisterschaft und der Sat.1/ProSieben-Show „The Voice Of Germany“ zu hören sein.

Für die Entstehung von „Filter“ nahm sich Tim Bendzko ein ganzes Jahr Zeit. Er reiste nach New York, Mykonos, Kapstadt und Australien, schrieb dort Songs, probierte viel Neues aus, ging verschiedene Wege und setzte auf eine moderne Produktion. Als Kollaborationspartner holte er sich Rapper Kool Savas und den belgischen Singer/Songwriter Milow ins Studio.