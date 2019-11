TLC: Kommt jetzt ein Feature mit Bruno Mars?

Das US-amerikanische Musik-Duo TLC könnte sich vorstellen mit Bruno Mars (34) einen Song aufzunehmen. Chilli, deren bürgerlicher Name Rozonda Thomas (48) ist, erzählte nun nämlich, dass sie und ihre Bandkollegin Tionne ‚T-Boz‘ Watkins (49) mit dem Frauenschwarm bereits über ein mögliches Duett sprachen.

Die Künstlerinnen, die von der verstorbenen Musikerin Lisa „Left Eye“ Lopes in der erfolgreichen Girlgroup bis zu deren Tod im April 2002 begleitet wurde, möchten sichergehen, dass der Song, den sie gemeinsam mit dem Sänger aufnehmen, auch der Richtige ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bruno Mars (@brunomars) am Sep 6, 2019 um 9:41 PDT

Die ersten Gespräche liefen bereits

Gegenüber der „The Sun“-Zeitung erklärte Chilli: „Wir hoffen, dass wir mit Bruno arbeiten können, die Gespräche dazu fanden schon statt und wir sind große Fans. Es wäre wie ein Traum, der wahr wird. Wir sind Fans voneinander.“

Die 48-jährige Sängerin gab erst kürzlich bekannt, dass ein Duett mit dem 34-jährigen R&B-Star auf jeden Fall Sinn machen würde und dass die Band niemals mit jemandem an einem Song arbeiten würde, mit dem es sich forciert anfühlen würde.

Mit der hier würden sie auch singen

In einem Interview mit „vibe.com“ verriet Chilli: „Die Energie, die er auf der Bühne hat und wie lustig er ist, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Wir sind offen für das, was sinnvoll ist. Wir mögen Authentizität, nichts Aufgezwungenes. Deshalb haben wir in unserer Karriere nicht viele Kollaborationen gehabt.” Zudem würden auch gerne mit der Rapperin Cardi B (27) an neuer Musik arbeiten.