Tochter von Matthias Reim & Michelle: Das ist ihr Debütsong „SOS“

Reim. Ein großer Name im deutschen Musik-Business. Ein Name, den auch die 19-jährige Marie trägt … Cut! Marie Reim ist so viel mehr als „nur“ die Tochter von Matthias Reim und Michelle –und das beweist sie eindrucksvoll mit ihre Debüt-Single „SOS“.

Ausgestattet mit dem Gespür für einen energiegeladenen Mix aus eingängigen Melodien und Texten voller Liebe, Empowerment und Träumen, die in jedem von uns stecken, hat die Vollblutmusikerin etwas komplett Eigenes, etwas erfrischend Neues, ja, etwas Unvergleichbares geschaffen.

Sie schreibt viele ihrer Songs selbst

Ihr pulsierender erster Track ist ein Vorgeschmack auf die gesamte, vielseitige Bandbreite einer hochtalentierten Sängerin, die unbändige Lust verspürt, das Publikum mit ihrer ganz persönlichen Note zu erobern.

Marie Reim kann trotz ihres jungen Alters auf einen beachtlichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Sie spricht die Sprache der Jugend und verfügt gleichermaßen über die Gabe, die Menschen generationsübergreifend mit ihren lebensnahen Geschichten abzuholen und zu begeistern.

Ihr Musikvideo zur Single ist ein selbstbewusstes Statement, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt und den uncoolen Posern unserer Zeit zu denken geben dürfte.

„SOS“ ist der Anfang eines Traumes, den Marie Reim selbstbewusst und eigenständig mit Leben füllt. Für die 19-Jährige gibt es nicht nur Schwarz oder Weiß. Sie singt über die Liebe, ohne dabei zu verschweigen, dass diese auch kompliziert sein kann –stets mit der wichtigen Botschaft im Gepäck, die negativen Erfahrungen ins Positive umzukehren und den Glauben an die Liebe nie zu verlieren.

Dass in Marie Reim sogar noch viel mehr steckt, beweist sie nicht nur als Sängerin, sondern auch als Autorin, denn sie schreibt viele ihrer Songs selbst. Marie Reim reicht es nicht, dass ihr ein Stück Talent mit in die Wiege gelegt wurde. Auch ihre stetig wachsende Instagram-Fan-Gemeinde untermauert diese verheißungsvollen Aussichten.