Tokio Hotel melden sich mit dem Song „Berlin“ zurück

Mit der Neuauflage von „Monsun“ in der 2020 Edition hat die Band einmal mehr bewiesen, dass sie in den letzten 15 Jahren erwachsen geworden sind und sich ohne Ende weiter entwickelt haben. Ihr Sound ist fast nicht wieder zu erkennen. Jetzt gibt's noch mehr Neues.

Ihre neuste Single heißt „Berlin“ und kann hier gehört werden! Derzeit arbeitet die Band an ihrem neuen, noch unbetitelten Studioalbum.

Der Song ist eine Ode an die Hauptstadt und an ein Wiedersehen wie Tom es so schön beschreibt: „Für mich beschreibt der Song auch eine tiefe Verbindung zu jemandem, mit dem lange keine Zeit mehr verbracht hat – aber selbst, wenn man sich erst nach Jahren wieder sieht, ist alles wie vorher“. Und auch nächstes Jahr wird es nicht ruhig um die vier sympathischen jungen Männer von Tokio Hotel. Eine Tour steht an.

Berlin, Berlin, Berlin

es ist schön dich so zu sehen

ich war lang nicht mehr zuhause

ich bin noch ich

seh‘ nur ein bisschen anders aus!

Mit ihrer neuen Single veröffentlichen Tokio Hotel eine musikalische Liebeserklärung an Berlin. Eine dynamische Piano Ballade, nachdenklich und melancholisch, aber auch so mitreißend und euphorisch wie die Stadt selbst, die über die Jahre eine ganz besondere Bedeutung für die Band bekommen hat.

In Berlin trifft sich die Band

„Dadurch, dass wir nicht mehr in Deutschland leben, ist Berlin der Ort, an dem wir uns treffen, um an neuer Musik zu arbeiten und an dem wir unsere Tourneen beginnen. Die Stadt ist unser Band-Zuhause geworden. Aber Berlin bedeutet mir persönlich auch sehr viel. Ich verbinde durchgefeierte Nächte und die besten Clubs in ganz Europa mit der Stadt. Genau wie die Diversity, die Kunstszene, die Musik und die Kultur“, erklärt Bill.

Aber „Berlin“ ist weit mehr als nur eine reine Liebeserklärung an die Stadt, ihre Vielseitigkeit, die Wunder, die dort geschehen und die Menschen, die in ihr leben. „Für mich beschreibt der Song auch eine tiefe Verbindung zu jemandem, mit dem lange keine Zeit mehr verbracht hat – aber selbst, wenn man sich erst nach Jahren wiedersieht, ist alles wie vorher“, erklärt Tom Kaulitz.

Song hatte bei Live-Shows Premiere

Aufmerksame Fans dürften „Berlin“ bereits von den Konzerten der Band kennen. Der Song war lange Zeit das letzte Stück im Set der Shows, aber entwickelte sich im Studio von einer opulenten Live-Version zu einer dynamischen, deutsch-englischen Ballade, bei der die Band von der kanadischen Newcomerin VVaves unterstützt wird, die Tom und Bill Kaulitz bei einer gemeinsamen Songwriting-Session in Los Angeles kennenlernten.

„Ich traf Bill und Tom zum ersten Mal in ihrem Studio in LA im September 2019“ so die 24-jährige Sängerin, Songwriterin und Produzentin Emma Sophia Rosen, aka VVAVES, die derzeit in Kananda wohnt, „Wir hatten so viel Spaß beim gemeinsamen Schreiben, es war so ein guter Vibe. Ich glaube, wir haben in dieser ersten Session etwa 3 oder 4 Songs geschrieben?! Es hat einfach so gut geklickt, und alles, was Bill singt, klingt unglaublich, was das gemeinsame Schreiben so einfach macht! Tom hatte Produktionen, über die er schreiben konnte, und manchmal spielte er nur akustische Gitarre und wir sangen. Es bricht mir das Herz, dass ich wegen COVID gerade nicht in Berlin sein kann, um die Veröffentlichung unseres Songs gemeinsam zu feiern.“

Geplante Tour 2021

14.10.2021 London, UK Indigo at The O2

16.10.2021 Arnhem, Netherlands Musis

17.10.2021 Köln, Germany E-Werk

19.10.2021 Brüssel, Belgium Ancienne Belgique

20.10.2021 Hamburg, Germany Docks

22.10.2021 Berlin, Germany Huxleys Neue Welt

24.10.2021 Paris, France L’Olympia

25.10.2021 Lyon, France Le Transbordeur

27.10.2021 Barcelona, Spain Sala Apolo

29.10.2021 Mailand, Italy Fabrique

01.11.2021 Frankfurt, Germany Batschkapp

03.11.2021 Leipzig, Germany Haus Auensee

04.11.2021 Stuttgart, Germany Wizemann

06.11.2021 Katowice, Poland Mi?dzynarodowe Centrum Kongresowe(MCK)

09.11.2021 St.Petersburg, Russia Kosmonavt

11.11.2021 Moscow, Russia GLAVCLUB GREEN CONCERT