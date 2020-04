Toni Braxton: Das ist ihr neuer Song „Do It“

Toni Braxton hat ihre neue Single ‚Do It‘ veröffentlicht und einen Plattenvertrag mit dem Label ‚Island Records‘ unterzeichnet. Das verkündete die ‚Un-Break My Heart‘-Interpretin kürzlich per Instagram.

Die 53-jährige R&B-Legende singt in ihrem neuen Lied von einer Beziehung, die einem nicht guttut. In einem Statement hat die Künstlerin über ihre Sozialen Medien verraten: „Wir alle haben solche Situationen schon durchgemacht, wenn man sich einfach nichts mehr zu sagen hat. Man weiß, dass er nicht der Richtige ist und man muss einfach tun, was richtig ist. In dem Song gibt es ein Element der Hoffnung, dass die Dinge wieder besser werden, wenn man getan hat, was getan werden musste.“

Ihr Statement zu Corona

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin hat ihren Fans zudem dazu geraten, sich während der Coronavirus-Pandemie auch mit ihren Herzen in Quarantäne zu begeben, um „herauszufinden, was wirklich wichtig ist.“

Die Musikerin fügte hinzu: „Während dieser noch nie zuvor erlebten Situation könnt ihr das Beste aus eurer Zeit zu Hause machen und euch auf euch selbst besinnen.“