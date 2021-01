28.01.2021 18:25 Uhr

Tote-Hosen-Schlagzeuger Vom Ritchie ist jetzt Deutscher

Tote-Hosen-Frontmann Campino hat bereits die doppelte Staatsbürgerschaft. Jetzt zog Schlagzeuger Vom Ritchie nach. Nur andersrum.

Vom Ritchie (56), eigentlich Stephen George Ritchie, Schlagzeuger der Toten Hosen, ist nun Deutscher. Im offiziellen Instagram-Account der Band präsentierte Ritchie am Donnerstag seine Einbürgerungsurkunde – zünftig gekleidet in Lederhose mit kariertem Hemd und Trachtenhut.

Ritchie ging damit den umgekehrten Weg seines Chefs Campino, der vor zwei Jahren zusätzlich zur deutschen die britische Staatsbürgerschaft erworben hatte.

„Vom hat es genauso gemacht wie Campino und behält den britischen Pass“, teilte das Plattenlabel JKP auf Anfrage mit. Auslöser der doppelten Staatsbürgerschaft sei der Brexit gewesen. „Vorher gab es keinen wirklichen Druck, weil das Vereinigte Königreich ja Teil der EU war und er sich frei bewegen konnte.“

Geboren wurde Ritchie in England. Dort trommelte er in Punk-Bands wie den Boys und Doctor & the Medics, bevor er den schwerkranken und inzwischen gestorbenen Wolfgang (Wölli) Rohde bei den Toten Hosen ersetzte.

