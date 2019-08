Tove Lo kündigt neues Album an

Samstag, 3. August 2019 07:23 Uhr

Tove Los neues Album wird eine Zusammenstellung von Liedern sein, die vom Dasein eines „verletzlichen Spinners“ handeln. Die 31-jährige Überfliegerin aus Schweden wird ihr neues ‚Sunshine Kitty‘-Album am 20. September veröffentlichen und versprach ihren Fans, dass die Platte etwas ganz Besonderes geworden ist.

Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie: „#sunshinekitty wird weltweit endlich am 20. September erscheinen! Ihr könnt es ab jetzt vorbestellen und euch reservieren. Es ist voll mit Songs über naive Liebe, Teenager-Schwärmereien, Ängsten über die Zukunft und darüber, wie es ist, ein verletzlicher Weirdo zu sein. Ich bin so stolz auf dieses Album und so dankbar an alle, die involviert waren!!”

Es geht um „Pussy Power“

Der Star, dessen vollständiger Name Ebba Tove Elsa Nilsson ist, enthüllte kürzlich, dass der Titel seiner Platte mit den Wörtern „Pussy Power“ spielt und von einem Joke aus einer Folge der TV-Show ‚Girls‘ inspiriert ist, wo Lena Dunhams Figur Hannah Horvath von dem Glow von Shailene Woodley schwärmt. Tove erzählte ‚Billboard‘: „Ich finde, dass es eine Verwendung des Wortes ist, die fröhlich klingt. Ich dachte einfach, dass es großartig ist und dadurch fühlte ich mich gut und es machte mich glücklich.”