20.12.2020 20:30 Uhr

Trotz Corona-Verbote: Das kannst du an Silvester machen

Die Corona-Beschränkungen lassen dieses Jahr keine großen Partys und Zusammenkünfte zu. Wir verraten dir, was du trotzdem an Silvester machen kannst!

Jedes Jahr steht man wieder vor der Frage: Was mache ich an Silvester? Vor allem jetzt in Corona-Zeiten ist die Antwort auf diese Frage noch schwerer zu finden, als schon die Jahre zuvor. Wir verraten dir, wie du trotz Lockdown und Kontaktbeschränkungen mit viel Spaß ins neue Jahr feiern kannst!

Tipp Nr. 1: „Tomorrowland“-Festival für Zuhause

Obwohl alle Clubs und Bars zu haben und auch private Partys nicht stattfinden können, kannst so richtig ausgelassen ins neue Jahr feiern und tanzen. Die Veranstalter des berühmten Musikfestivals „Tomorrowland“ lassen es nämlich trotzdem mit DJs wie David Guetta, Martin Garrix, Major Lazor und Co. so richtig krachen! Die Silvester-Party findet um 20 Uhr virtuell statt und ist somit auch garantiert Corona tauglich. Tickets fürs etwas andere „Tomorrowland“ findest du ab 20 Euro auf dessen Website.

Tipp Nr. 2: Silvester zu Hause

Wer neben DJs auch Bands und Comedians sehen möchte, der kann an Silvester ab 20:15 Uhr auf der Website „silvesterzuhause.de“, wo du auch die Tickets (16,40 Euro) findest, einschalten. Die verschiedenen Künstler streamen dort über „Zoom“ oder „YouTube“ in den virtuellen Konzertsaal. Dort kannst du im Gegensatz zum „Tomorrowland“ zusätzlich bei Bedarf mit den anderen Gästen per Video interagieren. Auf jeden Fall mit dabei sind: Das Musiker-Duo Tonland, DJ KXX und Sängerin Nadine Fingerhut.

Tipp Nr. 3: Digitale Party

Wer lieber mit Familie oder Freunden feiern will, der kann das trotz Kontaktbeschränkungen tun. Das einzige, was man dafür braucht: Computer, Laptop, Tablet oder Handy. Per Video-Konferenz-Anbietern wie „Zoom“, „Skype“ oder „Googlemeet“ können alle deine liebsten beim Rutsch ins neue Jahr bei dir sein. So könnt ihr euch alle per Video zuschalten und gemeinsam essen, tanzen und quatschen.

Tipp Nr. 4: Mini-Party

Wenn man dieses Jahr schon keine Leute einladen kann, dann Feier doch einfach mit den Personen aus dem eigenen Haushalt. Ob Mitbewohner, Familie oder deine bessere Hälfte: auch im kleinen Kreis lässt es sich gut feiern. Macht euch trotzdem so richtig schick und bereitet etwas besondere vor, damit ihr auch Zuhause in Party-Stimmung kommt. Ihr könntet zum Beispiel Raclette oder Fondue machen oder sogar eine Motto-Party im kleinsten Kreis feiern.

Und keine Sorge, falls du alleine wohnst: Zusammenkünfte von zwei Haushalten sind ja immerhin noch erlaubt.

(AK)