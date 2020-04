Twenty One Pilots: Das ist ihre neue Single „Level of Concern“

Twenty One Pilots haben einen brandneuen Track namens „Level of Concern“ veröffentlicht, geschrieben und aufgenommen während der COVID-19-Pandemie.

Der Song, der Hoffnung in schwierigen Zeiten spenden soll, wird von einem offiziellen Musikvideo begleitet. Tyler Joseph und Josh Dun werden einen Teil der Erlöse aus „Level of Concern” an Crew Nation spenden, ein weltweiter Hilfsfonds für Livemusik-Crews, die von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Tour- und Venue-Crews finanziell unter die Arme greift.

Sie arbeiten an neuer Musik

Tyler Joseph enthüllte vor einigen Tagen bereits bei Twitter gegenüber den Fans, dass er in der Selbstisolation an neuer Musik arbeitet: „Ich bin immer am Schreiben, aber der hier fühlt sich so an, als ob er unbedingt jetzt veröffentlicht werden muss“, so Joseph.

„Ich denke der Song ist einfach, aber hoffnungsvoll”. Der Twenty One Pilots-Frontmann merkte zudem an, es sei der erste Song, den er jemals auf einer elektrischen Gitarre geschrieben habe.

„Level of Concern“ ist die erste neue Musik von Twenty One Pilots seit der Veröffentlichung ihres hochgelobten Albums „Trench“ von 2018.