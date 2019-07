Tyler, The Creator über Billie Eilish: „Diese Bitch ist großartig“

Samstag, 20. Juli 2019 17:26 Uhr

Billie Eilish könnte bald mit Tyler, The Creator zusammenarbeiten. Die 17-jährige Sängerin wurde von dem Rapper Anfang der Woche gelobt, da dieser erzählte, dass er sich eine Kollaboration mit dem Popstar vorstellen könne.

Der amerikanische Rapper sagte, dass es ihm egal sei, wenn deren gemeinsames Projekt nicht besonders gut würde, weil er einfach nur herausfinden will, wie sich das anhören würde. In einem Interview mit Zane Lowe für ‚Apple Musics Beats 1 Radio‘ am Donnerstag (18. Juli) enthüllte der 28-jährige Musiker:

„Bis mich Billie Eilish in der nächsten Woche fertigmacht. Diese B***h ist großartig. Sie kam aus dem Nirgendwo. Ich denke, dass sie einfach krass ist. Ich mag sie. Ich will einfach nur, dass sie ihr gottverda**tes Ding durchzieht. Ich will mit ihr arbeiten. Ich hab keine Ahnung, was dabei herauskommen würde. Sogar wenn es nichts wird, wenn es nur Müll wäre, will ich wissen, was wir kreieren würden.“

Sie antwortet ihm

Die ‚Bad Guy‘-Interpretin zögerte nicht damit, auf ihrem Instagram-Account auf die Kommentare des Musikers zu antworten und enthüllte, dass sie ohne seine Musik ein Nichts sei. Sie erklärte: „lmfaoooooo, in einer Milliarde Jahren hätte ich nicht gedacht, dass diese Worte aus dem Mund dieses Mannes kommen würden. Wow. Ohne dich wäre ich nichts, Tyler.. das weiß jeder.“

Die Sängerin hatte vor Kurzem in der ‚Wired‘-Kolumne der ‚Daily Star‘-Zeitung erwähnt, dass der Rapper eines ihrer größten Idole sei und dass darunter auch Künstler wie Avril Lavigne, Lana Del Rey, und Childish Gambino seien. Die ‚Ocean Eyes‘-Beauty schwärmte: „Avril war alles für mich, ich liebe Avril.“