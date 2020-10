29.10.2020 21:42 Uhr

Überraschung! Helene Fischer veröffentlicht neue CD und DVD

Helene Fischer meldet sich zurück. Vor allem Fans ihrer alljährlichen Weihnachtsshow dürften mit der neuen CD und DVD auf ihre Kosten kommen.

Helene Fischer (36, „Achterbahn“) hat für ihre Fans „eine kleine Überraschung“ parat: Nach ihrem 2017 bislang letzten veröffentlichten Studioalbum gibt es nun Nachschub. Im Rahmen ihres diesjährigen Alternativ-Programms „Die Helene Fischer Show – Meine Schönsten Momente“ bringt die Schlagersängerin ein dazugehöriges Doppelalbum auf den Markt. Das gab ihr Team am 29. Oktober via Facebook bekannt.

„Die Helene Fischer Show – Meine Schönsten Momente Vol. 1“ soll 40 persönlich von Helene Fischer ausgewählte Songs enthalten, inklusive 24-seitigem Booklet. Fans dürften sich auf „einmalige Duette, Klassiker, Megahits und jede Menge Gänsehautmomente“ freuen. Wem das nicht reicht, greift zur Deluxe Edition. Diese kommt mit einem 60-seitigen Fotobuch sowie einer zusätzlichen DVD oder Blu-ray, auf der sich alle zur CD gehörigen Performances befinden.

Helene Fischer präsentiert ihre persönlichen Highlights

Dazu gab es letzte Woche ein geheimes Treffen in Hamburg mit Fischers Plattenfirma, wo es u.a. um die Auswahl der Songs ging. Das verriet ein Insider gegenüber klatsch-tratsch.de.

Ursprünglich war laut ZDF geplant, die zehnte Ausgabe der alljährlichen „Helene Fischer-Show“ vor einem Live-Publikum in der Messehalle Düsseldorf aufzuzeichnen. Die Corona-Beschränkungen machten diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen zeigen ZDF, ORF und SRF am ersten Weihnachtsfeiertag um 20:15 Uhr eine Spezialausgabe unter dem Motto „Meine schönsten Momente“. In der 180-minütigen Sendung wird Helene Fischer ihre persönlichen Highlights der vergangenen neun Jahre präsentieren.

