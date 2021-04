US-Superstar Lil Nas X verrät Details über sein Album-Debüt

02.04.2021 10:18 Uhr

Lil Nas X verriet, dass sein Debüt-Album offenlegen wird, wer er sei und für was er steht.

Der „Old Town Road“-Sänger, der sein Coming-Out im Jahr 2019 hatte, bringt seine „Montero“-Platte in diesem Sommer heraus und enthüllte, dass er sich als Songwriter verbesserte, seitdem er Songs über sein reales Leben schreibt.

Im Rahmen eines Interviews mit „Vogue“ erklärte der Grammy-Gewinner: “Mit diesem Album hat sich mein Songwriting zu 100 Prozent verbessert. Ich schreibe über mein tatsächliches Leben und über Dinge, die ich echt durchmache. Dieses Album wird den Leuten ein besseres Verständnis davon geben, wer ich bin und für was ich stehe.”

Coming-Out

Nas X kündete vor kurzem an, dass seine erstes Studiowerk “um die 15 bis 18” Songs beinhalten wird. Der Rapper hatte im letzten Monat einen Brief an sein 14-jähriges Ich veröffentlicht, in dem er über die Erfahrung seines Coming-Outs sprach. Um der Veröffentlichung des Musikvideos für seine aktuelle Single ‚Montero (Call Me By Your Name)‘ Tribut zu zollen, sprach der Künstler auch darüber, wie „beängstigend“ es für ihn war, zu verkündigen, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt.

Der US Superstar veröffentlicht seine neue Single heute. Das dazugehörige Video klickte sich bislang mehr als 70 Millionen mal.

Das ist Lil Nas X

Lil Nas X ist ein mit einem Grammy ausgezeichneter Rapper, Sänger und Songwriter aus Atlanta, Georgia. Er wurde 2019 berühmt, als sein Genre-brechender Hit „Old Town Road“ mit Billy Ray Cyrus zum Hit wurde und die am längsten laufende Nummer 1-Single in der Geschichte der Billboard Hot 100 wurde. Von Billboard als „international anerkanntes Phänomen“ bezeichnet, wurden Lil NasX und der Diamond-zertifizierte Song mit verschiedenen wichtigen Auszeichnungen aus verschiedenen Bereichen der Musikindustrie gewürdigt, darunter zwei Grammys.

Er war auf dem Cover des renommierten Magazins „Time“ zu sehen und wurde in die Forbes-Liste 2020 30 unter 30 aufgenommen. (Bang/KT)