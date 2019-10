Vanessa Mai: Das ist ihr neues Video „Venedig (Love is In The Air)“

Ein Song, wie geschaffen für die Zeit: Wenn draußen Nebel wallen und Regen den Himmel grau macht, bringt Vanessa Mai mit „Venedig (Love Is In The Air)“ noch mal den Sound vergangener, heißer, sommerlicher Tage, voll von Romantik und Rhythmus.

Eine Lovestory, die sich so – oder ganz ähnlich – immer wieder ereignet und immer wieder tief berührt. Mit der brandaktuellen neuen Single als ersten musikalischen Appetithappen auf alles, was in den kommenden Wochen und Monaten auf die Fans warten wird, zeichnet die Künstlerin ein Kopfkino voll wunderbarer Bilder einer Stadt, die sich der Liebe verschrieben hat – und dokumentiert dazu mit einem außergewöhnlichen Video all die Phantasien dazu.

„Wahrscheinlich“, sagt sie, „habe ich noch nie ein ähnlich persönliches Video gedreht.“ Ohne das übliche riesige Filmteam, nur mit ihrem Mann Andreas und einem Kameramann, reiste Vanessa nach Italien und ließ sich dort wo es ihr geboten schien, für die einzelnen Sequenzen des Songs filmen. „Es war eine völlig neue Erfahrung für mich. Ohne großes Brimborium, einfach, intim. Und schön.“

Dreh mit Hindernissen

Natürlich gab es auch mal Hindernisse: „Wir sind in Venedig nicht nur über sieben Brücken gegangen, wir sind wahrscheinlich über 107 Brücken gegangen und haben unser Equipment geschleppt. Und wir mussten immer darauf schauen, Ecken zu finden, die nicht von Touristen überlaufen waren. Aber am Ende hat alles so geklappt wie ich es mir gewünscht hatte.“

Es ist Vanessa Mais Start in eine ganze Reihe neuer, überraschender Kollaborationen, die die Fans in den kommenden Monaten erwarten können. Der nächste Schritt werden vier ausgesuchte Teaser-Club Shows sein, in deren Rahmen die Künstlerin den Fans erstmals brandneue Songs vorstellt.