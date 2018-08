Vanessa Mai mit neuem Album die neue Nr. 1

Freitag, 10. August 2018 14:55 Uhr

Erst Heavy Metal, dann HipHop, jetzt „Schlager“: Die Spitzenreiter der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, kommen derzeit aus den unterschiedlichsten Genres. Nach Powerwolf und Summer Cem ist nun Vanessa Mai an der Reihe – genau ein Jahr nach ihrem Nummer eins-Kracher „Regenbogen“.

Als erste Schlager-Künstlerin kann die 26-Jährige bereits in so einem jungen Alter zwei Werke hintereinander auf Rang eins der Album-Tabelle platzieren. Für ihren jüngsten Erfolg wurde sie mit einem „Nummer 1 Award“ geehrt.

Zwei weitere Schlager-Acts buhlen um die Gunst der Hörer. Michael Wendler, der selbsternannte König des Popschlagers, startet an 13. Stelle ins „Next Level“. Franziska mag es „Herrlich unperfekt“ und feiert ihren größten Charterfolg auf Platz 28.

Etwas brachialer gehen die Dark-Metaller von Lord Of The Lost („Thornstar“) zu Werke. Einen Tag vor ihrem Auftritt beim M´era Luna-Festival rocken sie sich schon mal an sechster Stelle warm. US-Rapper Travis Scott erkundet seine „Astroworld“ hinter dem Soundtrack des Filmmusicals „Mamma Mia! Here We Go Again” und Eloy de Jong („Kopf aus – Herz an“) auf Position vier.

Single-Charts

HipHop-Fans können im Single-Ranking gleich dreifach jubeln. Die Duos Capital Bra feat. Juju („Melodien“, eins), Bonez MC & RAF Camora („500 PS“, drei) und Gringo feat. 6ix9ine („Zkittlez“, sechs) erobern allesamt die Top 10. „In My Mind“ von Dynoro & Gigi D’Agostino (zwei) und der Sommerhit „Bella Ciao“ von El Profesor/Hugel (vier) rutschen abwärts.

