Vanessa Mai: Wird sie 2019 Country-Musik machen?

Schlagerstar Vanessa Mai hat für das neue Jahr viele neue Projekte geplant, u.a. wird sie für einen TV-Film vor der Kamera stehen. Die Musik soll aber trotzdem nicht zu kurz kommen, sodass sich ihre Fans auf Neues gefasst machen können.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung plauderte die Sängerin über ihre kommenden musikalischen Projekte und für eines, wird sie Deutschland verlassen.

Ende Januar fliegt Vanessa nach Nashville, Tennessee – DAS Zentrum der kommerziellen Country-Musik. Wird Vanessa dem Schlager etwa den Rücken kehren?

Ostern neue Musik

Dazu sagt sie: „Ich war noch nie in Nashville und bin gespannt, was mich erwartet, denn meine Produzenten haben scheinbar einige Dinge in die Wege geleitet… Aber wir müssen da auch sehr konzentriert arbeiten, schließlich würde ich gern vor Ostern schon einen ersten ganz neuen Song veröffentlichen.“

Außerdem kann sie sich gut vorstellen, wieder mit einem Rapper zu kollaborieren, schließlich nahm sie im letzten Jahr mit Olexesh den Song „Wir 2 immer 1“ auf. „Das Genre meines Duett-Partners ist mir aus jüngsten Kollaborationen nicht fremd“, so die Sängerin über ein neues Musikprojekt.