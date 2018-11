Verlosung: Marianne Faithfull, ihr Album und die Sache mit dem Gehstock

Sonntag, 11. November 2018 20:14 Uhr

Viele Stars sind ja sehr eitel. Die sympathische Marianne Faithfull zählt definitiv nicht dazu.

Sängerin Marianne Faithfull (71) will mit ihrem Gehstock kein Symbol für die „würdevoll Alternde“ werden. „Bitte nicht! Wie Sie ja sehen, geht es mir körperlich nicht gut. Vor zwei Jahren habe ich mich am Rücken verletzt, und das hat mein Gleichgewicht beeinträchtigt, seitdem falle ich immer wieder hin“, sagte die in Paris lebende Britin der ‚Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung‘.

„Der Stock gehört zu meinem Alltag, also ist er auch auf dem Cover. Außerdem finde ich, dass es ganz gut aussieht.“

Zur #Metoo-Bewegung sagte Faithfull der „F.A.S.“: „Ich finde das gut“. Allerdings habe sie selber nie Belästigung oder Missbrauch erlebt. „Dafür war ich, was meine Karriere als Schauspielerin angeht, viel zu unambitioniert.“

Dass Frauen mit Karriere immer wieder auf die Männer angesprochen werden, mit denen sie im Bett waren, findet die frühere Lebensgefährtin von Mick Jagger „entsetzlich lästig“: „Wissen Sie, wer darunter mindestens genauso, wenn nicht mehr gelitten hat als ich? Yoko Ono. Es war schrecklich, wie man über sie sprach. Damals waren viele neidisch, weil John Lennon sich in Yoko verliebt hatte. Die meinten, sie sei nicht die Richtige für ihn. Als ob das irgendjemanden etwas angehen würde.“

Neues Album

Mit „Negative Capability“ veröffentlicht Marianne Faithfull gerade ihr hochgelobtes 21. Studioalbum in ihrer 54 Jahre währenden Musikkarriere. Die Single „The Gypsy Faerie Queen“ – inspiriert von Shakespeares „Midsummer Night’s Dream“ – wurde gemeinsam mit Nick Cave geschrieben und vereint die beiden Ikonen am Mikrofon.

Der Video-Clip zu Marianne Faithfulls neuen Song „The Gypsy Faerie Queen“ wurde von der renommierten britischen Kreativ-Company Prettybird (u.a. Videos für Björk, Beyoncé, Rihanna) produziert und entstand unter der Regie des Grammy-nominierten britischen Filmemachers John Maybury („Love Is The Devil: Study For A Portrait Of Francis Bacon“, Sinead O`Connor „Nothing Compares 2 U“).

