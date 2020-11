04.11.2020 20:48 Uhr

Verlosung: Soviel Marianne Rosenberg auf einmal gab’s noch nie!

Im Jahr 2020 feiert eine ganz besondere Künstlerin ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum: Marianne Rosenberg! Aus diesem Anlass erschien gerade "Marianne Rosenberg - Regenbogenwelt" - eine besondere Zusammenstellung, als Statement und Dokument einer außergewöhnlichen Karriere.

Die opulente 3-CD-Box „Marianne Rosenberg -Regenbogenwelt“ vereint in verschiedenen Themenbereichen die größten Songs ihrer Karriere, aber auch musikalische Perlen, Fundstücke und wirklich absolute internationale Raritäten!

6 Songs erstmals auf CD

„Nie mehr so wie es war“ – noch heute klingen die Lieder der 90er Jahre, ihrer sicherlich markantesten Weiterentwicklung überhaupt, modern und zeitlos. Besondere Highlights sicherlich der Kult-Hit „Liebe kann so weh tun“ in der Originalversion und als Neuaufnahme aus dem Jahr 2004, sowie das Duett mit den Söhnen Mannheims „Für immer und Dich“. Sechs Titel erscheinen erstmalig auf CD.

Die Single B-Seite der Hit-Single „Er ist nicht wie du“, „Ich nannte ihn Talisman“ von 1971, „Is Er Een Kans“, die niederländische Fassung von „Wer Liebe sucht/Stand By Your Man“, zwei japanische Songs (!) aus dem Jahr 1973, die Rico Bernasconi DJ-Nummer „Sie tanzt“ aus 2016, sowie ein brandneuer Stereoact Remix von „Lieder der Nacht“, der vor zwei Wochen veröffentlicht wurde.

3 thematisch geordnete CDs

CD 1 vereint die großen Pophymnen der 90er Jahre, CD 2 die Kult-& Disco-Hits, auf CD 3 sind musikalische Perlen und internationale Raritäten zu hören.

Immer wieder hat sich Marianne Rosenberg neu erfunden – sie ist in kein musikalisches Genre zu stecken. Warum heißt die Box „Regenbogenwelt“?

Einerseits sind die Regenbogenfarben hier als Symbiose für die Vielseitigkeit einer Künstlerin zu verstehen, andererseits steht die Regenbogen-Flagge seit 1979 weltweit für die Bewegung der Schwulen und Lesben. Marianne Rosenberg steht seit jeher gerade für die Gay Szene als besondere Stilikone und Kultfigur.

Wir verlosen 3 CD-Boxen „Regenbogenwelt“

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 15. November 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Marianne Rosenberg“

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!