Victoria Beckham wünscht den Spice Girls viel Glück

Freitag, 24. Mai 2019 19:10 Uhr

Heute startet die langerwartete Spice Girls-Tour in Dublin, Irland. Die vier Sängerinnen werden vor rund 75.000 gespannten Fans spielen, es wird ihr erstes Konzert nach sieben Jahren. Eine, die nicht dabei sein wird, ist Victoria Beckham. Die sagte das Comeback schon vor Monaten ab.

Trotzdem herrscht zwischen Victoria Beckham und den anderen Spice Girls kein böses Blut, ganz im Gegenteil, sie sind nach wie vor gut befreundet. Zum heutigen Auftakt wünscht Posh Spice den anderen viel Glück und schrieb auf Instagram: „Viel Glück an die Mädels, wenn sie ihre Tour starten.“

Auch David gratuliert

Auch Victorias Mann David Beckham wünscht der Band viel Glück und erinnert mit einem emotionalen Post an seine Kennlernzeit mit Victoria zurück. Er postete einen Ausschnitt seiner heutigen Frau aus dem „Say You’ll be there“-Video und schrieb: „Als jemand, der schon seit 23 Jahren mit Posh Spice zusammen lebt, weiß ich, wie emotional heute werden wird.“

Quelle: instagram.com

David erinnert sich zurück, dass er Victoria in dem Musikvideo entdeckte und zu seinem alten Manschaftskollegen Gary Neville sagte: „Das Mädchen da, das ist die, die ich heiraten werden.“ Er sollte recht behalten.

Die Spice Girls werden heute Abend im Cork Park Stadium in Dublin ihren Tour-Auftakt feiern und in den kommenden Tagen insgesamt 11 weitere Konzerte in Großbritannien spielen. Victoria sagte das Comeback bereits vor Monaten ab, sie wollte sich lieber auf ihre Karriere als Designerin konzentrieren.