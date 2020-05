Video: Alan Walker und Hollywood-Legende Hans Zimmer erstmals gemeinsam!

In der letzten Woche hat Alan Walker gemeinsam mit Hans Zimmer seine Single „Time“ veröffentlicht. Seit heute gibt es nun das dazugehörige Video zu bestaunen.

Das Besondere an diesem Clip ist, dass es das erste offizielle Musikvideo von Hans Zimmer ist. In dem Video sind Alan Walker an den Turn-Tables und Hans Zimmer am Piano zu sehen, wie sie gemeinsam aber an unterschiedlichen Orten „Time (Alan Walker Remix)“ spielen.

Pompöser Soundtrack

Hans Zimmer schrieb „Time“ ursprünglich für den Soundtrack zum Oscar-prämierten Blockbuster Inception von Christopher Nolan, der im Juli 2010 in die Kinos kam. Zehn Jahre später präsentieren Alan Walker und Hans Zimmer nun stolz ihre neue Version von „Time“, wie man sie mit Sicherheit noch nie gehört hat.

Am 3. Juli – rechtzeitig zum zehnjährigen Jubiläum der Premiere von Inception – wird „Time (Alan Walker Remix)“ auch als exklusive Doppel-Vinyl-Single erscheinen.

Zwei Generationen von Ausnahmemusikern haben sich zusammengetan: Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete DJ und Produzent Alan Walker veröffentlicht am 15. Mai eine neue Version des legendären Titels „Time“ von seinem großen Idol, dem Starkomponisten Hans Zimmer.

Das ist Alan Walker

Seit der Veröffentlichung seiner Debüt-Single „Faded“ im Jahr 2015 hat der 22-jährige DJ und Produzent Alan Walker die Musikwelt mit seinem ganz eigenen Sound im Sturm erobert. Was kaum jemand ahnt: Einige seiner größten Hits sind von Filmmusik-Kompositionen inspiriert worden – insbesondere der Musik von Hans Zimmer.

Alan Walker, seit Jahren mit Maske unterwegs, ist mit den das Genre dominierenden Soundtracks zu „The Dark Knight“, „Fluch der Karibik“, „Interstellar“ oder „Inception“ aufgewachsen und er zieht Inspiration für seine Musik aus deren Sound. Mittlerweile hat sich Walker eine riesige Follower-Gemeinde aufgebaut und sein YouTube Channel ist der weltweit zehntgrößte Musikkanal. Mit mehr als fünfzig Milliarden Audio- und Video-Streams gilt Alan Walker als einer der Superstars der elektronischen Musikszene.