Video: Elton John unter Rappern haben wir auch noch nie gesehen

Freitag, 31. August 2018 08:52 Uhr

Elton John, der seine Fans normalerweise mit großartigen Balladen und weltbekannten Hymnen in den Bann zieht, kehrt in einem neuen Werbespot mit einem Schlag zurück – aber so, wie man ihn noch nie gesehen hat.

In dem neuen Werbespot, der am 1. September 2018 zum ersten Mal ausgestrahlt wird, betritt Elton in einem Rap-Battle die Hip-Hop-Szene als die Personifizierung eines amerikanischen Künstlers, Boogie, der plötzlich ein hungerbedingtes Formtief erlebt. Snickers rettet ihn schließlich aus der Bredouille.

Die erste Szene ist eine House-Party, wo sich die aufstrebenden Rapper Emarr Kuhomano und Monique Lawz einen MC-Battle liefern. Plötzlich betritt der 71-Jährige in seinem kultigen roten Glitzeranzug mit Glitzerbrille die Runde. Ewas fehl am Platz, trällert Elton einen seiner größten Hits „Don’t Go Breaking My Heart“, was die Menge humorvoll erschaudern lässt. Femi Nylander, britischer Rapper aus Oxford, weiß sich zu helfen und bietet Elton einen Snickers-Riegel an, um den Beat zu retten. Der echte Boogie kehrt zur alten Form zurück.

Boogie mit neuem Video

„Es ist allgemein bekannt, dass ich ein Fürsprecher des Hip-Hop bin. Aus diesem Grund wollte ich mitmachen – ich konnte mit Boogie und einigen talentierten britischen Hip-Hop-Künstlern abhängen“ sagte Elton John. „Mich hat auch angesprochen, wie die neue Snickers-Werbung auf humorvolle Weise darstellt, wie Hunger zu einem Formtief führen kann. Junge Menschen können sich damit identifizieren, schließlich ist Hip-Hop heute eine der einflussreichsten Musikrichtungen der Welt.“

Boogie, bei Eminems Plattenfirma Shady Records unter Vertrag, bringt zufällig gleichzeitig ein neues Video mit derselben Location raus. Wenn man schon mal vor Ort ist… Er sagte zu dem Spot: „Die Arbeit mit Elton am Set für diese neue Snickers-Werbung hat alle meine Erwartungen übertroffen. Er nimmt sich Zeit, ist witzig und unglaublich talentiert! Mit ihm und den Hip-Hop-Newcomern Femi Nylander, Emarr Kuhomano und Monique Lawz war es eine unglaubliche Ansammlung an Künstlertalent.“

Dieser Werbespot knüpft an den ‚Umkleide‘-Werbespot mit Joan Collins und Stephanie Beacham von 2012 und den ‚Mr. Bean Kung-Fu Master‚-Spot von 2014 an.