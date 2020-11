06.11.2020 10:50 Uhr

Video „Hand in Hand“: Aufmarsch der Schlagerstars

So ergreifend klingt also der All-Star-Soundtrack zum Fest: Thomas Anders, Ross Antony, Anna-Carina Woitschack, Eloy de Jong, Giovanni Zarrella, LaFee, Vincent Gross und Oli.P veröffentlichen die gemeinsame Weihnachtssingle „Hand In Hand“.

Zum Fest der Liebe gibt es in diesem Jahr einen musikalischen Schulterschluss der Extraklasse: Acht der größten Stars der aktuellen Schlagerlandschaft reichen sich die Hand und präsentieren pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeit ihre gemeinsame All-Stars-Single „Hand In Hand“.

Ein emotionaler Song

Zusammenhalt und Zuspruch sind in diesem Jahr besonders wichtig – und so kommt die Weihnachtssingle „Hand in Hand“ von Produzent Christian Geller (Heino, Thomas Anders) gerade rechtzeitig: „Jeder Mensch hat Glück verdient“, singt gleich zu Beginn Thomas Anders, der das Mikrofon danach weiterreicht an seinen Kollegen Ross Antony. Die verträumte, zugleich feierliche Stimmung der Strophen mündet im Verlauf der Single immer wieder in ergreifend-übergroße Refrains – ähnlich bewegend und emotional wie es das Pop-Pendant „We Are The World“ vor inzwischen 35 Jahren war.

Bevor dann der holländische Hitgarant Eloy de Jong die nächste Strophe einläutet, kommen alle acht All-Stars zusammen und singen von Gemeinsamkeit und von Träumen, die in Erfüllung gehen können, wenn sich alle die Hand reichen und am selben Strang ziehen…

Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit versprüht „Hand in Hand“ vom ersten bis zum letzten Takt: Mal im Duett (z.B. Anna-Carina Woitschack + Vincent Gross), dann wieder solo (wobei Giovanni Zarrella sogar Italienisch ins Spiel bringt), fungiert die kollektive Weihnachtshymne zugleich als Eröffnungsstück des dazugehörigen Doppelalbums „Goldene Weihnachtshits“, das ebenfalls am 06. November 2020 bei TELAMO erscheint.