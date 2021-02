Video: No Angels mit Comeback bei Florian Silbereisen

22.02.2021 18:07 Uhr

Am kommenden Samstag werden die No Angels zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder als Band im Fernsehen auftreten. Die Rückkehr macht sogar Hoffnung auf neues Material.

Im aktuellen Interview erinnerten die Sängerinnen aus diesem Anlass nochmal an ihre witzigsten Bühnen-Geschichten. (Das Interview gibt’s unten im Video!) Unter anderem auch an einige geplatzt BHs und verrutschte Kleider.

Auftritt vorm König

„Ich hab richtig Vollgas gegeben“, erzählt Nadja Benaissa von einem Auftritt vor dem spanischen König im Interview mit dem Radiosender MDR JUMP. „Und der König guckt mich die ganze Zeit an und ich denke: ,Huch, ich bin ja heute besonders gut. Ich mach das wohl WIRKLICH gut heute!’ Und irgendwann nach dem Song guck ich so runter und da war eine Brust draußen.“

10 Jahre liegt der letzte Auftritt von Deutschlands erfolgreichster Casting-Girlgroup jetzt zurück. Danach trennten sich die No Angels zum zweiten Mal in ihrer Karriere.

Neues Musikvideo für einen alten Hit

Nun melden sie sich dank unverhoffter und völlig überraschender Streamingzahlen zum 20. Bandjubiläum zurück. Für die Neuauflage ihres ersten Hits „Daylight In Your Eyes“ steht unter anderem auch ein Dreh für ein Musikvideo an.

Für die Choreografie mussten Jessica Wahls (44), Sandy Mölling (39), Nadja Benaissa (38) und Lucy Diakovska (44) in den letzten Wochen ganz schön schuften. „Wir haben sieben bis acht Stunden Choreografie-Training die ersten Tage gehabt und dann so fünf bis sechs Stunden bis zum heutigen Tag“, berichtet Sandy und Jessica ergänzt lachend im Gespräch mit MDR Jump: „Das war schon anstrengend!“

Auftritt bei Florian Silbereisen

Die größere Überwindung war für Sandy Mölling aber der Flug nach Deutschland. Die Sängerin lebt mittlerweile in Los Angeles und leidet an Flugangst. „Ich habe als Kind eine Bundeswehrmaschine abstürzen sehen. Das wusste ich ganz lange nicht. Das hat mir meine Mama vor fünf Jahren gesagt“, verrät Sandy. Bis dahin hatte sie das Erlebnis völlig verdrängt und keine Erklärung für ihre Phobie gehabt. „Aber dann wurde mir klar, warum ich diese Angst habe und in unserer Höchstzeit waren wir täglich im Flieger.“ Heute habe sie die Angst einigermaßen im Griff. Sie versuche im Flugzeug zu schlafen, was mit Kindern nicht gerade einfach sei.

Die „No Angels“ zu Gast in Florian Silbereisens „Schlagerchampions“ um 20:15 Uhr im Ersten. Weitere Stars der Show sind Andrea Berg, Roland Kaiser, Thomas Anders, Sarah Lombardi sowie Pietro Lombardi, die Schlagerkids u.v.m.