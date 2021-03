Video: Pietro Lombardi – Kommt ein Duett mit Mike Singer?

23.03.2021 18:45 Uhr

Mike Singers Song „Verdammt ich lieb‘ dich“ wird nicht nur von seinen Fans gerade rauf und runter gehört. Der DSDS-Juror hat auch einen berühmten Fan. Dabei geht es um Pietro Lombardi. Singen die „Deutschland sucht den Superstar“-Stars bald ein Duett?

Mit seinem neuen Song feiert der 21-Jährige momentan große Erfolge, denn das Lied mit Ohrwurm-Potential kommt super bei den Fans von Mike Singer an. Doch auch DSDS-Kollege Pietro Lombardi scheint Gefallen an „Verdammt ich lieb‘ dich“ gefunden zu haben.

Pietro postet ein Duett mit Mike Singer

Auf TikTok veröffentlichte Sänger Pietro Lombardi quasi ein Duett mit der Version von Mike. Davon hat natürlich auch der junge Sänger Wind bekommen und fügt das Video in seine Instagram-Story. Mike schreibt dazu: „Pietro, unsere Stimmen passen super zusammen, Bro!“ Klingt das etwa nach einem gemeinsamen Musikprojekt der beiden?

Mikes Fans können sich auf neue Musik freuen

Der Sänger postet in letzter Zeit viele Fotos und Videos aus dem Musikstudio und sitzt oft bis spät nachts noch an neuen Songs. Scheint ganz so, als würde er schon bald ein paar neue Hits für seine Fans parat haben. Ob einer davon mit Pietro sein wird, hat Mike bisher noch nicht verraten.

Im Video verrät Mike Singer außerdem, wann er mit der Musik aufhören möchte: