Video: Sarah Connor zeigt sich als sexy Badenixe

17.03.2021 16:45 Uhr

Heiße Badenixe mit Tiefgang: So sexy zeigt sich Sarah Connor derzeit ihren Followern auf Instagram. Neben viel nackter Haut gibt die Sängerin ihren Fans mit dem Post jedoch auch weitere spannende Einblicke.

In einem knappen schwarzen Bikini und mit Taucherbrille und Schwimmflossen ausgestattet präsentiert sich Sängerin Sarah Connor (40) auf Instagram und weckt damit weit mehr als nur das Fernweh ihrer Fans. Diese vermuten nämlich eine tiefere Bedeutung hinter der Caption des Posts.

Hinweise auf einen neuen Song?

„Ich will schwimmen ohne Flossen, tauchen ohne Flaschen, nur mit Dir ins tiefe BLAU“, schreibt Sarah unter die Bilder. Es dauert nicht lange bis die ersten Fans Spekulationen anstellen, dass hinter der Caption mehr stecken könnte. Eine Followerin kommentiert begeistert: „Der Text unter dem Bild, ist safe aus einem neuen Song!“

Das sagt die Sarah Connor zu der Vermutung

Sarah kündigte bereits in der Vergangenheit in einem Interview an, dass dieses Jahr eine Deluxe-Version ihres letzten Albums „Herz Kraft Werke“ mit sechs neuen Songs erscheinen wird. Ob die Zeilen unter ihren Urlaubsfotos Teil eines dieser Songs sind? Sie 40-Jährige hat den Kommentar des Fans angepinnt und sich sogar zu Wort gemeldet.

Das antwortete die Sängerin auf den Kommentar: