22.01.2021 18:00 Uhr

Video: So sieht „Schnappi“-Star Joy Gruttmann heute aus!

2004 stürmte "Schnappi, das kleine Krokodil" die Charts. Damals war die Sängerin, Joy Gruttmann, gerade einmal neun Jahre alt. Aber was macht sie heute?

Knackige 17 Jahre ist es nun schon wieder her, dass die damals erst 9-jährige Joy Gruttmann mit ihrem Kinderlied „Schnappi, das kleine Krokodil“ die europäischen Charts im Sturm eroberte. 2005 wurde der Titel sogar mit einem Echo als erfolgreichster Downloadtitel des Jahres ausgezeichnet.

Bis heute ist der Track unvergessen und läuft noch immer in einigen Kinderzimmern. Und auch die Folge-Single „Ein Lama in Yokohama“ schaffte es damals in die Top 10. Doch was wurde aus Joy? Und wie sieht sie heute aus?