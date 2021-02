09.02.2021 15:15 Uhr

Video: Super Bowl reloaded – Hier gibt es die Halftime Show

Nach dem Super Bowl ist vor dem Super Bowl. Worüber aber meistens noch eine ganze Weile nach dem Abpfiff geredet wird, ist die legendäre Halftime Show.

Neben dem sportlichen Aspekt liefert die Halftime Show einen überzeugenden Grund, für den Super Bowl wach zu bleiben. Wer es allerdings auch in diesem Jahr nicht geschafft hat, kann sich hier den spektakuläre Halbzeit-Auftritt von The Weeknd in ganzer Länge anschauen.

Die ganze Show gibt es hier im Video

(SKy)