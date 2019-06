Video: Taron Egerton und Elton John singen hier den Welthit „Your Song“

Dienstag, 11. Juni 2019 18:57 Uhr

Letzten Sonntag erlebten die Fans von Elton John im englischen Hove eine besondere Überraschung: „Rocketman“-Hauptdarsteller Taron Egerton sang den Welthit „Your Song“ gemeinsam mit Elton John!

Egertons Performance während des 95. Konzerts der „Farewell Yellow Brick Road“-Tour ist der erste Gastauftritt auf Elton Johns Abschiedstournee, die im September 2018 begann. Nach dem weltweiten Kinostart von „Rocketman“, sangen der Schauspieler und der wahre Rocketman erneut einen der beliebtesten Songs des Weltstars im Duett.

Platz 4 der Kinocharts

Übrigens: die Filmbiografie über den Pop-Superstar verbesserte sich in den deutschen Kinocharts am Montag um einen Rang auf Platz 4. (84.018 Besucher). Elton John über den Biopic: „Der Film musste so ehrlich wie möglich sein. Ich bin hoch geflogen, aber auch sehr tief gefallen. So sollte der Film auch sein.“