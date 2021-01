30.01.2021 21:15 Uhr

Video: Was wurde aus der „Band ohne Namen“?

Um die Jahrtausendwende war die deutsche Pop-Gruppe Band ohne Namen an der Spitze ihres Erfolges angekommen. Ihre Songs wie „Boys“, „Take My Heart“ und „Girl 4 a Day“ wurden im Radio rauf- und runtergespielt. Was machen Guy Gross und Claus Capek heute?

Ihren großen Durchbruch feierten Guy Gross und Claus Capek mit ihrer Single „Boys“, die es bis auf den siebten Platz der deutschen Singlecharts schaffte. Ursprünglich hieß das Duo die Allianz musste den Namen aber nach einem verlorenen Rechtsstreit mit einer gleichnamigen Versicherung ändern.

Da der Musiksender VIVA die Gruppe während des Prozesses ohnehin nur als Band ohne Namen ankündigte, beschloss man einfach diesen Namen so zu übernehmen. Sehr zur Freude der Fans, denen Claus und Guy bis zu ihrer Trennung 2003 erhalten blieben. Doch was wurde aus der Band ohne Namen?

Wie es den Mitgliedern nach dem Ende der Gruppe ergangen ist, seht ihr im Video!