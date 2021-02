Video: Was wurde eigentlich aus der Band Juli?

24.02.2021 21:15 Uhr

Zum Sound der 2000er gehörten auch einige deutsche Bands, die in dem Jahrzehnt zahlreich in den Charts vertreten waren. Im zweiten Teil sehen wir uns an, was aus der Band Juli und den Killerpilzen geworden ist.

Die Gießener Pop-Rock-Band Juli wurde 2001 von Frontfrau Eva sowie Jonas, Simon, Andreas und Marcel gegründet. Allerdings gelang der Gruppe erst drei Jahre später mit „Perfekte Welle“ der große Durchbruch, der Juli zu einer der bekanntesten Band Deutschlands machen sollte.

Der Soundtrack der 2000er

Es folgten mit kleineren Pausen Hits wie „Dieses Leben“, „Geile Zeit“ oder auch „Elektrisches Gefühl“. Doch ab 2014 wurde es ruhig um die fünfköpfige Formation.

Was aus Juli wurde, verraten wir euch hier im Video!