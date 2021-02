Video: Was wurde eigentlich aus der Band Wir sind Helden?

28.02.2021 22:15 Uhr

Die 2000er waren die Geburtsstunde von vielen deutschen Bands, die mit ihrer Musik große Erfolge feiern konnten. Um einige ist es jedoch nach Ende des Jahrzehnts bald wieder ruhig geworden.

Mit „Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück“, sangen sich Wir sind Helden im Jahr 2000 in die Herzen ihrer Fans. In den Folgejahren lieferten Judith Holofernes und ihre Jungs Hit nach Hit. „Müssen nur wollen“, „Aurélie“ oder auch „Gekommen um zu bleiben“ waren nur einige ihrer Songs, die noch heute im Radio hoch- und runterlaufen.

„Gekommen, um zu bleiben“

2012 kündigte die Band dann eine Pause auf unbestimmte Zeit an, aus der sie knapp zehn Jahre später noch immer nicht zurückgekehrt ist. Doch was wurde aus Wir sind Helden? Was machen Judith und ihre Jungs heute?