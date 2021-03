Video: Wie bitte? Der wahre Grund von Jessica Wahls‘ No-Angels-Aus

Video: Wie bitte? Der wahre Grund von Jessica Wahls' No-Angels-Aus

11.03.2021 19:25 Uhr

Im Jahr 2000 entschieden die No Angels die Casting-Show „Popstars“ für sich und feierten danach viele musikalische Erfolge. Doch schon drei Jahre später verließ Jessica Wahls die Gruppe.

Aktuell begeistern die No Angels die Musikwelt mit ihrem großen Comeback. Erst vor wenigen Tagen brachten die einstigen „Popstars„-Gewinnerinnen das Video zur Jubiläumsversion ihres Hits „Daylight in your Eyes“ heraus. Allerdings fehlt eine: Vanessa Petruo.

Das steckt hinter Jessicas unfreiwilliger No Angels-Pause

Doch die heute 41-Jährige ist nicht das erste Mitglied, dass für längere Zeit die Band verlassen hat. So verließ auch Jessica Wahls 2003 für ein paar Jahre die Girlgroup. Allerdings war ihr Austritt nicht ganz freiwillig, wie sie nun in einem Interview verrät. Der Grund für die lange „Bandpause“ lässt einen nur sprachlos zurück.

Hier im Video verraten wir die Hintergründe!