Als Mitglied der Boyband Caught in the Act brach Sänger Benjamin Boyce (51) so manche Chart-Rekorde und Fan-Herzen. Ihre Hits wie „Love Is Everywhere“ oder auch „Baby Come Back“ gelten noch heute als wahre Klassiker.

Doch wie steht es mit seinem eigenen Wissen über die Boybands der 90er? Und verrät Benjamin vielleicht die ein oder andere Anekdote aus dieser Ära? Herausforderin Emy will den Sänger testen. Ob es ihr gelingt, seht Ihr hier im Video!