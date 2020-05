Voxxclub: Das ist ihre neue Single „A jeder“

Heute tanzt a jeder. Daheim. Am Balkon. Im eigenen Garten. Unter der Dusche. Auf der Wohnzimmercouch. Stets Solo! 2020 wird als jenes Jahr in die Geschichte der Popkultur eingehen, in dem Balkonkonzerte virtuell auf breiter Front den Durchbruch erlebten.

Ganz vorn mit dabei: Die Jungs von voXXclub, die ultimativen Großmeister in Punkto Lebensfreude und Bewegung durch Musik. Das Leben spielt sich seit Wochen in erster Linie hinter den Wohnungstüren ab. Drinnen. Denn draußen treibt Covid19 sein Unwesen.

Gemeinsam statt einsam

„A jeder“ ist ein in bayrischer Mundart gesungener, südamerikanischer Superhit, der in jedem Wohnzimmer, auf jedem Balkon die durch das verordnete Daheimbleiben eingerosteten Wadeln wieder in Schwung bringt.

Motto: Gemeinsam statt einsam. Zusammenhalt mit Abstand. Alle singen und hüpfen für sich und sind doch mit einander verbunden. Das Video zeigt wie es geht. Visuell ist die Motivationsanleitung zu „A jeder“ via YouTube sehr zu empfehlen.