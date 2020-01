Vvaves: Iggy Azaleas Schützling haut Song für alle „Fuckboys“ raus

Sängerin Emma Sophia Rosen aus Kanada – besser bekannt als Vvaves – ist seit Kindesalter von einem musikalischen Umfeld umgeben; sei es beim Tanzunterricht, bei Schulaufführungen oder zu Hause.

Durch ihre selbsterarbeiteten Fähigkeiten als Songwriterin und Produzentin rückte sie schnell ins Rampenlicht und durfte Superstars wie Felix Jaehn, Max Frost, Gnash und Hyphen Hyphen auf ihren Tourneen als Support-Act begleiten.

An die Fuckboys & -Girls dieser Welt

Für ihre letzte Single „Boys Like You“ kollaborierte sie mit keiner Geringeren als der australischen Female-Rap-Legende Iggy Azalea. Jetzt meldet sich Vvaves mit ihrer brandneuen Single „5 Of Your Exes“ zurück; selbstgeschrieben und von persönlichen Erfahrungen getränkt.

Der tanzbare Track formt eine Allianz zwischen Personen, die alle von derselben unehrlichen Person schlecht behandelt wurden. Er gibt einen Selbstbewusstseins-Boost und hilft Selbstzweifel oder Unsicherheiten zu bekämpfen, besonders wenn diese durch einen F*ckboy/-girl entstanden sind.

Quelle: instagram.com

Eine starke Botschaft

Über den Song sagt Vvaves: „Der Song ist mit dem Sinn entstanden Leuten zu empowern. Ich versuche dennoch ein Augenzwinkern zu all den heftigen Themen hinzuzufügen, über die ich schreibe.“

Und weiter: „Ich habe eine Plattform um Menschen zu helfen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht immer etwas für die Handlungen von anderen Menschen können. Du bist genug. Du bist stark und schön und es wert eine gute und gesunde Liebe zu erleben. Du solltest dich niemals fühlen als seihst du das Problem.“